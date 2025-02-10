Владимир Волков отчитался об итогах работы партии в Люберцах за 2024 год

Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков отчитался об итогах работы партии в городском округе Люберцы за прошлый год, передает пресс-служба партии.

Он рассказал о ключевых результатах работы и обозначил приоритетные направления на текущий. Среди главных тем дальнейшая поддержка участников СВО и их семей, благоустройство, строительство школ, детсадов.

Владимир Волков представил отчет перед депутатами городского Совета, секретарями первичных отделений, членами и сторонниками партии.

Он напомнил, что с самого начала Специальной военной операции «Единая Россия» стоит плечом к плечу с нашими Героями, поддерживая и их родных. За каждой семьей участника СВО закреплен куратор из числа партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия». В 2024 году в округе установили 6 мемориальных досок в память о погибших военнослужащих, открыли более 20 Парт Героев, передали более 200 тонн гуманитарной помощи.

«По всем возникающим вопросам в Люберцах работают сразу три организации: Фонд „Защитники Отечества“, Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО. Каждый партиец, каждый неравнодушный житель нашего округа не просто оказывает помощь, но и своим участием активно приближает Победу России в Спецоперации. Спасибо каждому из вас! Вместе Победим!» — сказал Волков.

Экономика округа остается устойчивой, это подтверждают цифры. В 2024 году объем инвестиций в округ вырос на 26% и составил 67 млрд рублей. В Люберцах создано более 3 тыс. рабочих мест. В дальнейших планах — реализация 30 крупных инвестиционных проектов и создание 10 тысяч новых рабочих мест.

Отдельная гордость — успехи в сфере образования. Люберцы — лидер среди городских округов Подмосковья по открытию новых школ и детских садов по итогам 2024 года. «Для дальнейшего развития необходимо: открыть воспитательно-образовательный комплекс — школа № 7 в Дзержинском к сентябрю 2025 года, школы на 1500 мест в Жулебино-парк, а также двух детсадов: на 200 мест в п. ВУГИ и на 360 мест в п. Мирный», — подчеркнул Владимир Волков. Он также добавил, что в 2024 году в г. о. Люберцы открыли взрослую и детскую поликлинику, подстанцию скорой помощи. В планах партийцев — завершение строительства поликлиник в п. Октябрьский, в мкр. 12 на ул. Юности и в пос. Мирный в 2025 году, завершение ремонта взрослой поликлиники в Дзержинском.

Еще одно достижение. По итогам 2024 года округ — лучший по работе с инвесторами в области спорта в Подмосковье. Эта награда — результат выполнения масштабной программы по строительству быстровозводимых ФОКов на территории школ. Уже построили семь объектов.

«В планах — открытие еще пяти ФОКов. В Дзержинском завершена реконструкция стадиона „Орбита“. В ближайших планах — начать строительство ледовой арены с термокомплексом. Уже найден инвестор», — прокомментировал Волков.

Он поблагодарил всех партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия» за активную работу, за контроль реализации партпроектов и госпрограмм.

Также Владимир Волков добавил, что городской округ стал значительно больше. Теперь — это единая территория с населением более 400 тысяч человек.