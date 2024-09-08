Владимир Шапкин посетил избирательные участки в школе № 10 в Щелкове

Депутат Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин посетил школу № 10 в Щелкове, где находятся избирательные участки. Депутат ознакомился с работой комиссии, а также пообщался с членами УИК и наблюдателями от политических партий и кандидатов, передает пресс-служба партии.

«Выборы депутатов — всегда важный момент. Мы выбираем тех, кто будет заботиться о нашем благополучии, о дальнейшем благополучии жителей и успешном развитии городского округа Щелково. Проголосовать сегодня — это вопрос долга и чести каждого гражданина», — поделился Владимир Шапкин.

В рамках Единого дня голосования в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске. Выборы ОМСУ будут проходить в Подмосковье 6, 7 и 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.