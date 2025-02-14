Владимир Ружицкий встретился с ветеранами боевых действий из Люберец

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в преддверии Дня вывода советских войск из Афганистана встретился с ветеранами боевых действий и руководителями общественных организаций, действующих муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Эта дата связана с 1989 годом — когда советские войска окончательно покинули Афганистан. Ту войну прошли более 700 люберецких ребят, 28 — не вернулись домой», — отметил Ружицкий.

От Совета депутатов округа Владимир Ружицкий вручил руководителю общественной организации «Гвардия» Григорию Кикотю знак отличия «За плодотворный труд».

«Особые слова признательности Нине Мелешко, она — надежный тыл для матерей, потерявших сыновей в горячих точках. Совету ветеранов МУ МВД России «Люберецкое», обществу инвалидов-интернационалистов. Всем, кто с честью и доблестью выполнял воинский долг, кто сегодня хранит память о тех событиях, помогает нашим героям — низкий поклон!» — подытожил Владимир Ружицкий.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.