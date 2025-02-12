Владимир Ружицкий проверил состояние памятника Герою Советского Союза Николаю Власову

«Старожилы помнят, что с 1965 года памятник Николаю Власову находился на улице, названной в честь летчика, и был частью мемориального комплекса „Вечный огонь“. В 2010 году стелу, с соблюдением всех воинских почестей, перенесли к гимназии № 5, которая в настоящее время носит имя Героя», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он добавил, что к 80-летию Великой Победы памятник приведут в порядок: здесь будет заменена плитка, произведено благоустройство прилегающей территории.

«Место прежнего нахождения памятника — мемориальный комплекс „Вечный огонь“ — также готовят к торжествам. Стартовала реконструкция комплекса, который победил во всероссийском голосовании „Формирование комфортной городской среды“, — добавил Владимир Ружицкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.