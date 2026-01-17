Владимир Путин с юмором вспомнил о суевериях первых пассажиров метро

Во время визита в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин познакомились с историей подземки, сообщает РИА Новости .

Главе государства показали ретропоезд, воссоздающий интерьер 1935 года — времени запуска первой линии. В ходе экскурсии Собянин рассказал, что в начале прошлого века москвичи с опаской относились к метро, и некоторые даже верили в существование «чертей в подземке».

Чтобы снять психологическое напряжение, в вагонах разрешали курить, устанавливали удобные сиденья и включали патефон. Выслушав историю, Владимир Путин с улыбкой уточнил: «Чтобы отгонять?» — имея в виду суеверных пассажиров. «Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — добавил президент.

