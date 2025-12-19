Владимир Путин поддержал кавказскую традицию рано жениться

«У народов Кавказа есть очень хорошая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, вот надо бы брать с них пример», — сказал глава государства.

Путин отметил, что такие семейные устои сохраняются, в частности, в Чечне. По его словам, Рамзан Кадыров рассказывал ему, что в регионе ранние браки являются частью культурной традиции, а большие семьи — нормой.

Президент подчеркнул, что подобный подход в целом характерен для Кавказа и, по его оценке, положительно влияет на демографию и семейные ценности.

