Владимир Путин поддержал кавказскую традицию рано жениться
Путин призвал брать пример с кавказских традиций ранних браков
Традиция ранних браков у народов Кавказа способствует созданию крепких и многодетных семей, заявил президент России Владимир Путин.
«У народов Кавказа есть очень хорошая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, вот надо бы брать с них пример», — сказал глава государства.
Путин отметил, что такие семейные устои сохраняются, в частности, в Чечне. По его словам, Рамзан Кадыров рассказывал ему, что в регионе ранние браки являются частью культурной традиции, а большие семьи — нормой.
Президент подчеркнул, что подобный подход в целом характерен для Кавказа и, по его оценке, положительно влияет на демографию и семейные ценности.
