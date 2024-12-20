Владимир Путин дал российское гражданство оперному режиссеру из Италии

сегодня в 17:39

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства оперному режиссеру из Италии Джанкарло дель Монако, сообщает Газета.ru .

Дель Монако родился в Италии в 28 декабря 1943 года, сейчас ему 80 лет.

Также по указу президента РФ российское гражданство получат еще 22 человека — уроженцы Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

Накануне во время прямой линии с Владимиром Путиным поступил вопрос от гражданина Германии Льва Дейбеля, который живет в Тарусе и хочет получить гражданство РФ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал, что мужчина получит российское гражданство.