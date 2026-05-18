Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших людей из ушедшей под лед машины

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил сотрудников Госавтоинспекции Отделения МВД России по Старополтавскому району Волгоградской области старшего лейтенанта полиции Ильяса Бисимбекова медалью МВД России «За смелость во имя спасения» и младшего лейтенанта полиции Владислава Эбеля — Почетной грамотой МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в СМИ сообщали, что инспекторы ДПС выручили водителя и пассажира автомобиля, который провалился под лед на реке Еруслан. Люди не могли покинуть машину самостоятельно — двери оказались заблокированы. Двигаясь по пояс в ледяной воде и разбивая наледь, Ильяс Бисимбеков сумел добраться до утопающего авто, открыл дверь и вывел пострадавших на берег. Там их встретил Владислав Эбель и проводил до патрульного автомобиля.

«Благодаря самоотверженности и верности долгу полицейских были спасены две человеческие жизни», — подчеркнула Ирина Волк.