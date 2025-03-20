Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на стратегической сессии партийного проекта «Историческая память», которая состоялась 20 марта в ЦИКе партии, заявил, что безусловный приоритет «Единой России» — поддержка всех защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Он особо подчеркнул, что участники всех военных конфликтов должны быть охвачены вниманием партии.При проведении мероприятий партпроекта «Историческая память» и в целом ко всей деятельности «Единой России» нужно привлекать тех, кто принимали участие в афганских событиях, в событиях на Кавказе и других конфликтах, где наши соотечественники теряли жизни и получали ранения, заявил Владимир Якушев.

«Вдовы, матери, потерявшие своих детей во время тех событий — мы не должны их обойти стороной. Прошу на этом акцентировать внимание», — сказал он.

Кроме того, секретарь Генсовета предложил фракциям «Единой России» на муниципальном уровне организовать работу по увековечиванию памяти защитников Отечества при реализации акции «Память рядом». Патриотическую инициативу поддержал Президент Владимир Путин.

Суть заключается в том, что депутаты от «Единой России» вместе с людьми находят конкретные имена и события, которые связывают их город, село, улицу с историей Великой Отечественной войны. И отмечают эту связь мемориальными табличками или сохраняют в названиях улиц.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«У нас идет Год муниципального депутата. Предлагаю всем нашим фракциям на уровне местного самоуправления очень организованно провести эту работу. Владимир Владимирович Путин также призвал называть улицы, школы и институты в честь наших Героев специальной военной операции. Уверен, это послужит сохранению исторической памяти», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что в этом году партпроект приобретает особое звучание.

«Мы празднуем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и Год Защитника Отечества. Поэтому в этом году мы рассматриваем его, как особую патриотическую миссию партии „Единая Россия“ и нашу особую ответственность перед будущими поколениями», — заявил Владимир Якушев.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, отметила, что Минкульт и «Единая Россия» вместе работают над сохранением объектов культурного наследия — в регионах страны уделяется большое внимание вопросам сохранения культуры и традиций.

«Сегодня в этой сфере ведется системная работа, и вы — ее активные участники, люди, искренне преданные своему делу. Министерство культуры Российской Федерации и „Единая Россия“ реализуют множество совместных инициатив. Особенно это касается реставрации объектов культурного наследия», — сказала она в видеоприветствии участникам стратегической сессии партпроекта «Единой России» «Историческая память».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В стране много старинных здании и усадеб, которые нуждаются в восстановлении, отметила министр.

«Они — живые свидетели нашей истории, и сохранить их для будущих поколений — наша общая задача. Каждый из вас представляет свой регион, свою богатую культуру, обладает уникальными знаниями и опытом. Уверена, что это мероприятие станет площадкой для обмена лучшими практиками по сохранению исторической памяти и поиску новых решений. Пусть встреча принесет вам идеи и вдохновение для дальнейших достижений», — резюмировала Любимова.

Федеральный координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что «Историческая память» объединяет миллионы единомышленников. Сейчас он предполагает не только реставрацию памятников истории, но и мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, заботе о ветеранах.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, регион с начала года ведет подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы — главной патриотической даты в Год защитника Отечества.

«В рамках нашего партийного проекта „Историческая память“ у нас выстроена системная работа. С 2022 года в муниципалитетах Подмосковья открыто 553 Парты Героя, на фасадах зданий появилось 14 муралов с портретами наших Героев. Ведется большая просветительская работа, а также акции и мероприятия по увековечиванию памяти, как ветеранов Великой Отечественной войны, так и участников специальной военной операции», — констатировал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Кроме этого, он пояснил, что наряду с этим партийное отделение занимается сохранением уже имеющихся памятников, воинских захоронений, мемориалов, посвященных подвигу советского народа в 1941–1945 годы.

«В настоящий момент коллеги в каждом муниципальном образовании ведут мониторинг состояния таких объектов. Наибольшего внимания сейчас требует мемориал, установленный на Перемиловской высоте в Дмитровском округе. Объект культурного наследия, открытый в далеком декабре 1966 года, к 25-летию Битвы за Москву, нуждается в реставрации. В настоящий момент начинается разработка проектной документации. После выполнения этого этапа, при участии нашего депутатского корпуса и жителей округа, организуем общественное обсуждение проекта, чтобы все заинтересованные стороны могли знать, что, в каком объеме и в какие сроки будет выполнено», — сказал секретарь Московского областного отделения партии.

Часть памятников, таких как воинское захоронение в деревне Житонино муниципального округа Шаховская и воинское захоронение в селе Семеновское Можайского городского округа, будет приведена в порядок к юбилею Победы.

В завершении мероприятия Александр Сидякин добавил, что основные задачи партпроекта — это чествование ветеранов Великой Отечественной войны, других конфликтов, работа с тематикой специальной военной операции и с ребятами, которые в ней участвуют, привлечение в порядок воинских захоронений, мемориалов, увековечение памяти погибших Героев.

«Мы сегодня воюем в информационной войне, и нам важно формировать такую стратегию, такие смыслы, чтобы наша работа была видимой. Привести в нормативное состояние все мемориалы. Создать мемориальные доски Героям, муралы. Провести „Диктант Победы“, а это — не менее двух миллионов участников. Создавать школьные музеи. Наш проект отличает не только наличие сильных смысловых линий, но и создание конкретных объектов», — напомнил Александр Сидякин.

Он уточнил, что Диктант планируется провести более чем на 20 тысячах площадок в 80 странах мира. Международная историческая акция пройдет 25 апреля по всей стране.Площадки для написания диктанта создают в школах, вузах и колледжах, на площадках силовых структур и партнерских организаций.

По словам координатора партийного проекта «Историческая память» в Московской области Владимира Вшивцева, который представлял регион на стратегической сессии, Подмосковье вместе со всей страной также готовится к масштабному тестированию.

«Традиционно к международной патриотической акции присоединятся десятки тысяч жителей и гостей региона.В 2024 году в Подмосковье Диктант написали на 1213 площадках. Ежегодно представители нашего региона входят в число федеральных победителей акции. Я очень горд, что в нашем обществе так много неравнодушных к богатому прошлому России людей», — поделился Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.