сегодня в 13:03

Владельцы самоходной техники в Подольске и Домодедове устранили нарушения

Компании, владеющие самоходной техникой, выполнили требования Минэкологии Московской области об устранении нарушений, выявленных инспекторами гостехнадзора. Факты были выявлены в ходе контрольных мероприятий, проведенных в двух муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были объявлены в Подольске в адрес ООО «Рефрижераторные системы» и в Домодедове — ООО «ТК Атлант-Авто». В первом случае установлен факт эксплуатации экскаватора-погрузчика без прохождения техосмотра, во втором — использование крана и двух автопогрузчиков, не прошедших процедуру регистрации.

В настоящее время все нарушения устранены, самоходная техника эксплуатируется законно и безопасно.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено в Серпухове ООО «ВЕТТ ТРАНС» по факту отсутствия сведений о прохождении техосмотра в отношении пяти погрузчиков и трактора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.