Владельцы лодок начали зарабатывать на закрытии переправы в ЯНАО

После закрытия переправы ямальцам предлагают добраться на другой берег за 5 тыс

Из-за приостановки работы переправы между Салехардом и Лабытнанги, лодочники стали предлагать свои услуги по перевозке пассажиров, стремясь заработать на сложившейся ситуации. Пользуясь отсутствием у пассажиров лишнего времени, им предлагают попасть на другой берег за 5 тысяч рублей, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на «Ямал-Медиа».

«Паромы между Салехардом и Лабытнанги не ходят с 13:00. Ветер сильный. Очередь большая с обеих сторон. Особо предприимчивые перевозят людей на лодке за пять тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Некоторые жители Ямала принимают это предложение, так как многим необходимо срочно попасть в аэропорт, и ожидание парома для них неприемлемо. Однако передвижение по реке в условиях непогоды сопряжено с определенным риском.

Причиной временной остановки паромного сообщения днем 17 сентября стали порывы ветра, достигающие 13,8 метра в секунду. Согласно информации с онлайн-камер, с обеих сторон Оби образовались крупные автомобильные заторы.

Ранее частные перевозчики также предлагали свои услуги, но в прошлом году стоимость подобных поездок была на четыре тысячи рублей ниже.