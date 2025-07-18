Владельцу 70 грузовых контейнеров в Клину дали предписание на демонтаж

17 июля 2025 года в Клину состоялось выездное рейдовое мероприятие по проверке законности размещения грузовых контейнеров. В проверке приняли участие представители Администрации г/о Клин, Минчистоты, Мининвеста и Минимущества Московской области, а также МВД и МЧС. Точкой проверки стала частная территория в западном микрорайоне Клина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время проводятся проверки соблюдения правил размещения грузовых контейнеров на всей территории Московской области, утвержденные Губернатором Московской области. Сегодня проводим проверку на территории ООО „Мет-профит“. Мы здесь обнаружили 73 контейнера, имеются нарушения при их размещении. К нарушителю будут приняты меры административного воздействия», — сказала заместитель начальника Территориального отдела № 7 Министерства по содержанию территории и госжилнадзора Московской области Анна Виноградова.

Заместитель Главы городского округа Клин Наталья Писаревская пояснила, что в Московской области с 7 июля 2025 года начал действовать новый правовой режим регулирования деятельности площадок по размещению грузовых контейнеров. Ознакомиться с ним можно на порталах правовой информации или в Управлении муниципального контроля Администрации городского округа Клин по телефону: 8(49624) 2-77-81.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.