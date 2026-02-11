Владельцам иностранных автомобилей сократят срок оплаты штрафов до суток

Владельцам автомобилей, которые зарегистрированы за границей, хотят сократить срок оплаты штрафов ГИБДД до суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На сегодня можно оплатить штрафы в течение 60 дней.Теперь предлагается задерживать машины в случае, если в течение суток владелец не оплатил штраф. Возвращать автомобиль планируется только после уплаты долга.

По словам источника, общественное обсуждение этого проекта завершено, он готовится к следующему этапу.

