Владелец сети секс-шопов оценил идею запрета продажи игрушек для взрослых

Запретить продажу фаллоимитаторов и прочих аксессуаров для взрослых предложили в России. Новость не оставила равнодушным основателя эко системы «Розовый кролик», владельца сети секс-шопов Максимилиана Лапина.

По мнению директора правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова, доступность аксессуаров для взрослых развращает женщин и мешает построению семей. За продажу «секс-игрушек» несовершеннолетним он предлагает ввести уголовную ответственность.

«В здоровой семье все хорошо и без таких «костылей», — заявлял Солдатов.

Эксперт высказал свое удивление взрослым с такой зашоренностью и узким мышлением.

«Они решают, как людям должно быть хорошо в постели. Потом они скажут, что обязаны зажигать свечи или делать определенные обряды, или вовсе секс запретить, чтобы он был только для продолжения рода, или запретить презервативы… По Фрейду это и есть извращение – когда кто-то без спроса лезет со своими идеями к другому», — сказал Лапин.

По его словам, по статистике, за последние десять лет сексом люди стали заниматься реже, то есть человечество медленно вымирает.

«Идеи моралистов уничтожают людей как вид. Например, в Дании, чтобы разжечь интерес к сексу и поднять демографию, подкидывали секс-журналы в почтовые ящики», — привел пример Лапин.

Владелец сети секс-шопов заметил, что в 70% случаев люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, из-за плохой экологии, недостаточного питания, стресса. Лучше обратить внимание на более насущные проблемы.

«Почему бы не запретить быстрое питание? Наших детей травят гамбургерами. Колоссальная проблема – это ожирение. Многие и не доживут до семейных отношений. Сотни тысяч смертей из-за алкоголя! По такой логике, можно запретить все: даже душ, ведь им играются почти все женщины; запретить отели, клубы, где творится разврат; кровати, где стонут любовники. Пусть спят на полу! Даже стоны нужно запретить – соседи же иногда могут услышать!», — заключил он.