Владелец площадки OnlyFans Радвинский скончался из-за онкологии

Владелец площадки преимущественно с контентом «18+» OnlyFans американец украинского происхождения Леонид Радвинский умер в 43 года. У него была онкология, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

Радвинский был миллиардером.

OnlyFans — популярная во всем мире интернет-площадка. На ней пользователи могут публиковать фото, видео и текст за подписку.

Преимущественно OnlyFans пользуются модели «18+». Штаб-квартира фирмы размещена в британском Лондоне.

