Влад А4 покинул Россию после того, как задал Путину вопрос в ходе прямой линии

Популярный блогер Влад А4, также известный как Влад Бумага, разместил в соцсетях снимок из Лос-Анджелеса, что свидетельствует о его отъезде из России, сообщает Газета.ru .

На фотографии Влад А4 лишь показал интерьер своих апартаментов, включая обеденный стол и гостиную просторного дома, добавив геолокацию — Лос-Анджелес, США. Блогер не уточнил, с какой целью он посетил американский город, где в данный момент полыхают лесные пожары.

Накануне стало известно, что в Лос-Анджелесе вводится комендантский час в связи с пожарной ситуацией, затрагивающей районы Итон и Пасифик-Палисейдс. Ограничения начнут действовать с 10 января. Также власти города обратились за помощью к национальной гвардии Калифорнии для борьбы с огнем.

19 декабря Влад А4 попал в новостные заголовки после своего появления на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, где блогер задал вопрос о замедлении YouTube в России.