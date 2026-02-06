VK Знакомства запускают акцию ко Дню всех влюбленных в Москве

VK Знакомства организуют в Москве серию мероприятий с 7 по 14 февраля, чтобы помочь жителям отпустить прошлые отношения и начать новый этап в личной жизни, сообщает пресс-служба VK .

В преддверии Дня всех влюбленных VK Знакомства запускают в Москве акцию, направленную на поддержку людей после расставания. С 7 по 14 февраля по городу будет курсировать мусоровоз с надписью «Освободи место для новых отношений». Он остановится в нескольких точках, где все желающие смогут сдать вещи бывших партнеров — одежду, аксессуары и другие предметы, которые сложно выбросить самостоятельно.

14 февраля к акции присоединится блогер и телеведущий Роман Каграманов. Он лично проедет на мусоровозе и примет вещи у участников. Все собранные предметы передадут в фонд «Второе дыхание» для сортировки, дальнейшей благотворительности или переработки.

Параллельно в ТРЦ «Павелецкая Плаза» откроется зона «Здесь забывают о бывших» с бьюти-пространством и мини-баром. Стилисты помогут участникам изменить образ, а в баре можно будет выпить безалкогольные коктейли и пообщаться с барменом. Все, кто сдаст вещи или посетит зону, получат 7 дней подписки Premium от VK Знакомств. Цель инициативы — поддержать людей в период перемен и вдохновить на новые знакомства.

