Отечественный мессенджер «ТамТам» прекращает работу

«Обращаем внимание, что в связи с закрытием „ТамТам“ авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля», — говорится в сообщении техподдержки мессенджера.

Мессенджер был запущен в июле 2016 года под названием «ОК сообщения». В мае 2017 года его переименовали в «ТамТам». С августа 2018 года приложение стало функционировать независимо от социальной сети «Одноклассники».

В апреле 2018 год на фоне блокировок Telegram количество новых пользователей в мессенджере «ТамТам» всего за несколько часов выросло в 10 раз.

В марте прошлого года VK представил новый мессенджер под названием Max. Уже к январю 2026 года количество пользователей сервиса достигло впечатляющих 85 млн человек.

Ранее стало известно, что акции технохолдинга VK начали активно расти после публикаций СМИ о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в апреле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.