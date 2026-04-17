VK перестал работать в России
Россияне пожаловались на сбой в работе VK
Россияне массово пожаловались на неработающую соцсеть VK. Проблемы зафиксировали минимум в пяти субъектах России, сообщает Detector404.ru.
VK работает с перебоями в Санкт-Петербурге и Москве. Проблемы возникли у жителей Новосибирской, Московской и Архангельской областей.
Пользователи жалуются на сбой сайта. Некоторым не приходят оповещения.
Ряду россиян не приходят сообщения. У некоторых пользователей не грузятся медиафайлы.
