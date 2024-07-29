VK Fest реализовал масштабную программу экологических инициатив

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest подвели итоги реализованных в ходе мероприятия экологических инициатив. По данным организаторов, во всех пяти городах, где проходил фестиваль, была проведена серьезная работа по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, говорится в пресс-релизе площадки.

Ключевым элементом экологической программы стал раздельный сбор отходов на территории фестивалей. Так, в Санкт-Петербурге было установлено 45 контейнеров для вторсырья, в Москве — 96. В итоге организаторам удалось собрать и передать на переработку 30,8 тонн пластика, алюминиевых банок и картона.

После завершения фестиваля и демонтажа павильонов, сцен и декораций, 27,5 тонн материалов было передано в приюты для животных и благотворительные фонды. Там эти баннеры, ковролин, ДСП и фанера будут использованы для нужд организаций.

Кроме того, в Москве второй год подряд работал капшеринг — гости могли приобретать многоразовые стаканы, что позволило снизить использование одноразового пластика. В 2024 году было куплено 3174 таких стакана — в 3 раза больше, чем годом ранее.