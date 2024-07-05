VK Fest объявил о проведении масштабного шоу «VK Мегамикс»

сегодня в 18:23

Организаторы одного из крупнейших российских музыкальных фестивалей VK Fest анонсировали проведение нового грандиозного шоу под названием «VK Мегамикс» в рамках завершающего дня мероприятия 14 июля. Подробнее об этом рассказали в пресс-релизе соцсети.

На Синей сцене фестиваля в «Лужниках» в течение вечера выступят сразу несколько легендарных российских исполнителей и коллективов. В лайнап шоу «VK Мегамикс» вошли группа «Рок-Острова», трибьют-проект Антохи MC, посвященный творчеству Михея, культовые группы «На-На» и «Отпетые мошенники», Вадим Самойлов с программой «Агата Кристи», рэпер Джиган, Доминик Джокер, а также Никита и Шура.

По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, цель шоу — отдать дань уважения золотой классике отечественного шоу-бизнеса и познакомить молодую аудиторию с легендарными хитами.

Организаторы VK Fest также объявили о новых участниках фестиваля. В лайнап Синей сцены был добавлен L’One, а Фиолетовую сцену усилили Катюша, Женя Трофимов и «Комната Культуры».

Завершающий этап гастрольного тура VK Fest пройдет в Москве 13 и 14 июля на территории спортивного комплекса «Лужники». Ранее фестиваль состоялся в Уфе, Красноярске, Сириусе и Санкт-Петербурге.