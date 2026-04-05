Вячеслав Фетисов встретился с участниками клуба «Активное долголетие» в парке «Дубрава»

2 апреля депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов вместе с заместителем главы городского округа Подольск Ольгой Шашковой и депутатом Совета депутатов Виктором Щукиным посетил парк «Дубрава» в микрорайоне Климовск, где в прошлом году завершилось масштабное благоустройство.

На территории установили детские и спортивные площадки, освещение, видеонаблюдение, проложили дорожки, построили сцену, кафе, пункт проката, зону для воркаута, место для отдыха у пруда, площадки для праздников и пикников.Гости встретились с участниками клуба «Активное долголетие» и провели с ними зарядку. Несмотря на дождь, в парке есть крытая сцена, где удобно заниматься в любую погоду.

1 мая в «Дубраве», как и во всех парках округа, теплый сезон откроется ярким праздником для жителей округа.Вячеслав Фетисов отметил современность территории, красоту парка и его удобство, а также подчеркнул, что здесь можно с комфортом проводить время на свежем воздухе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.