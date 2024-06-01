Вице-спикер Неверов назвал причину смерти депутата Чилингарова

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Неверов: Чилингаров скончался в результате продолжительной и тяжелой болезни

Депутат Госдумы Артур Чилингаров умер в результате продолжительной и тяжелой болезни, заявил вице-спикер ГД РФ Сергей Неверов в своем Telegram .

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров», — написал он.

Вице-спикер назвал смерть депутата невосполнимой утратой. Неверов добавил, что он имел очень хорошее чувство юмора, сострадание и стремление к познанию нового.

«Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — отметил Неверов.

О смерти Чилингарова сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он выразил соболезнования родным и близким 84-летнего депутата.