Вице-спикер Госдумы инициировал законопроект об отцовском отпуске

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В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал законопроект, который в случае принятия предоставит отцам право на двухнедельный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Документ уже направлен на заключение в правительство РФ, сообщает РИА Новости .

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 255 Трудового кодекса РФ. Согласно предложению, отцы и опекуны смогут получить 14 календарных дней оплачиваемого отпуска по заявлению сразу после рождения ребенка.

В пояснительной записке Чернышов отмечает, что отсутствие такого отпуска является серьезным пробелом в системе поддержки семьи.

«Первые недели после родов — период исключительной важности, когда физическая и эмоциональная помощь отца особенно ценна», — подчеркивается в документе.

Вице-спикер также обращает внимание на то, что экономические причины часто вынуждают отцов быстро возвращаться к работе, лишая семью необходимой поддержки в критический момент.

Чернышов уверен, что эта мера также будет способствовать достижению демографических целей страны, делая решение о рождении детей более привлекательным для молодых семей.

Если правительство поддержит инициативу, законопроект может быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.