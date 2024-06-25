Вице-премьер Голикова: в нацпроект «Кадры» войдут четыре проекта

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в структуру национального проекта «Кадры» войдут четыре федеральных проекта по трудоустройству выпускников, трансформации подходов к профессиональному развитию работающих, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в предпринимательство, сообщает ТАСС.

Один из проектов направят на эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций. Сюда включили развитие целевого обучения и производственных практик, синхронизацию классификаторов в сфере труда и сфере образования и прочее.

Помимо этого, в нацпроекте будет проект, благодаря которому трансформируют подходы к профессиональному развитию работающих жителей России. Он поможет всех желающим получить новые навыки или поменять место работы.

Еще один федеральный проект направлен на обеспечение снижения продолжительности временной нетрудоспособности в трудоспособном возрасте, уменьшение производственного травматизма и снижение потерь времени на работе.