Вице-премьер Чернышенко поздравил россиян с Днем добровольца

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в добровольческое движение страны сегодня вовлечены миллионы граждан. Он поздравил россиян с Днем добровольца, сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

«За последние 5 лет количество россиян, участвующих в волонтерской работе, возросло более чем в 3 раза — с 10% до 32%. Более 9 млн человек присоединились к платформе „Добро.рф“. Как говорит президент Владимир Владимирович Путин, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории нашей страны, передается из поколения в поколение. Ежедневно наши добровольцы доказывают, что это именно так», — заявил Чернышенко.

Он напомнил о работе волонтерского движения во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. По всей России отобрали 26 вузов, на базе которых открылись волонтерские центры. Все добровольцы прошли систему отбора — это команда из 25 тыс. человек, которые работали в 17 областях.

По словам вице-премьера, волонтеры — ответственные, добрые люди, которые первыми откликаются на вызовы времени. Они выбрали служение делом своей жизни. Чернышенко пожелал им энергии, здоровья и успехов, а волонтерское движение будет и дальше развиваться в стране.

«По всей России регулярно открываются новые добровольческие центры и штабы #МЫВМЕСТЕ, запущены образовательные программы для волонтеров, усиливаются государственные меры их поддержки, в том числе благодаря нацпроекту „Молодежь и дети“», — рассказал Чернышенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.