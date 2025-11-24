Вице-губернатор рассказал, как петербургские вузы готовят студентов к рынку труда

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин рассказал, как городские вузы адаптируют образовательные программы и инфраструктуру для подготовки студентов к современному рынку труда. Он отметил важность привлечения молодых преподавателей, внедрение микроквалификаций и развитие университетских кампусов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Владимир Княгинин отметил, что профессия преподавателя высшей школы остается престижной и востребованной среди молодежи, однако университетам необходимы молодые и квалифицированные кадры. Для этого вузы реализуют специальные программы по привлечению талантливых студентов и преподавателей, а также сотрудничают с зарубежными специалистами.

Вице-губернатор рассказал о ключевых изменениях в образовательной системе. По его словам, новая модель обучения сочетает фундаментальную подготовку с практической направленностью. Вузы самостоятельно формируют учебные планы, увеличивают количество практик и стажировок, а также внедряют микроквалификации — дополнительные сертификаты, которые помогают выпускникам быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.

Княгинин подчеркнул, что в Петербурге активно развивается университетская инфраструктура. В городе строятся новые кампусы и технополисы, такие как «Технополис» Политехнического университета, «Невская дельта» СПбГУ и «Хайпарк» университета ИТМО. Особое внимание уделяется созданию современных условий для обучения и научной работы.

В завершение Княгинин отметил, что в петербургских вузах работают более 75 тысяч специалистов, из которых свыше 31 тысячи — преподаватели, включая академиков и профессоров с мировым именем. Он подчеркнул, что преподаватели играют ключевую роль в развитии высшего образования и подготовке молодых специалистов для экономики города.