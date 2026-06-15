Вице-губернатор Подмосковья посетил литургию в Очеве

Торжественная Божественная литургия прошла 13 июня в Введенском храме деревни Очево Дмитровского округа. В богослужении принял участие вице-губернатор Московской области Александр Чупраков, а также духовенство и жители Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богослужение возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. В совместной молитве участвовали благочинные церковных округов, настоятели храмов и монастырей, представители монашества, жители округа и паломники из разных городов региона.

Среди почетных гостей были настоятельница Спасо-Влахернского женского монастыря игумения Александра (Балабанова), вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области Александр Чупраков, заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина, председатель регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Московской области Светлана Тягачева и президент ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.

«Введенский храм в Очеве — это место с богатой историей и особой духовной атмосферой. Такие события напоминают о важности сохранения традиций и уважения к своим корням. Сегодня храм продолжает объединять жителей, оставаясь важной частью культурной и духовной жизни округа», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

После литургии состоялась краткая лития у могилы почетного настоятеля храма архимандрита Паисия (Столярова), который многие годы служил в приходе. Участники почтили его память молитвой.

Завершилось мероприятие братской трапезой в приходском доме. По данным администрации, такие встречи способствуют сохранению духовного наследия и укреплению общественного единства в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.