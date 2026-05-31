Вишняковский лесопарк в Балашихе стал крупнейшим проектом благоустройства за последние пять лет

На прошедшем в Балашихе форуме «Доверие» подвели итоги Народной программы «Единой России» в сфере благоустройства. Главным запросом жителей всегда оставались современные, безопасные и ухоженные места для семейного отдыха, и за последние пять лет Московская область дала на него масштабный ответ. Только в Балашихе за это время привели в порядок почти двести гектаров общественных пространств, благоустроили четыре крупных лесопарка, а самым грандиозным проектом стал Вишняковский лесопарк — его площадь составляет сто пятнадцать гектаров, что делает его крупнейшей инициативой Народной программы за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Первую очередь завершили в прошлом году: преобразили живописную территорию вдоль пруда, обустроили удобный въезд, открыли кафе и современные детские площадки. При этом пространство логично связали с усадьбой Горенки, которая сейчас активно реконструируется, — так природа и культурное наследие органично дополнили друг друга. Уже работает веревочный парк, идут работы на Акатовской лыжне, а со стороны улицы Евстафьева строятся теплые раздевалки и пункт проката.

Такой подход превращает огромный зеленый массив в место, куда хочется возвращаться в любое время года: прогуляться у воды, активно отдохнуть с детьми или пробежать лыжную трассу. Вишняковский лесопарк стал живым доказательством того, что Народная программа умеет возвращать людям ухоженный, безопасный и по‑настоящему любимый лес. Кстати, популярность именно такого формата подтверждает и соседний парк «Пехорка» — он уже прочно занимает первое место по посещаемости в Подмосковье, принимая больше трех миллионов гостей в год.

Вторую очередь благоустройства лесопарка завершат осенью этого года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.