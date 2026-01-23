Вишняковский лесопарк в Балашихе благоустроят к октябрю

Работы по благоустройству второй очереди Вишняковского лесопарка в Балашихе продолжаются. В парке появятся новые зоны отдыха, спортивные площадки, современная навигация и освещение, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Вишняковском лесопарке в Балашихе ведутся работы по благоустройству второй очереди. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для отдыха и занятий спортом. В парке проложат дорожно-тропиночную сеть для прогулок и транзита, оборудуют детскую игровую площадку и спортивные зоны с современным оборудованием, включая воркаут.

Для посетителей установят уличную мебель, лавки со спинками, перголы, урны, указатели и информационные стенды. Навигация будет включать приветственный пилон, стенды с QR-кодами, указатели и специальные элементы для лыжной трассы. В парке появится зона для выгула собак, фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объектом — Башней Мейерхольда.

Для безопасности и комфорта установят освещение на дорожках и площадках, а также систему видеонаблюдения. В рамках первого этапа продолжаются работы по созданию трольпарка, канатного комплекса, хозяйственного двора, павильона проката и раздевалок. Завершить благоустройство планируется к октябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.