Виртуальный ассистент «Полина» в Подмосковье информирует о запрете на выезд из России

Виртуальный помощник «Полина» ФССП России теперь предоставляет информацию об ограничениях на выезд за границу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Бот «Полина» ФССП России получил обновление, благодаря которому пользователи могут узнать о наличии ограничений на выезд за пределы Российской Федерации. Ранее виртуальный помощник предоставлял сведения о наличии исполнительных производств, аресте имущества и денежных средств, ограничениях регистрационных действий, движении средств и реквизитах для оплаты задолженности.

С помощью «Полины» можно также получить информацию о графике и порядке приема граждан сотрудниками органов принудительного исполнения, а также о государственных услугах ведомства. Для получения услуги необходимо позвонить по номеру 8 (800) 303-00-00 и пройти идентификацию, сообщив фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации. После этого система предоставит общедоступную информацию из «Банка данных исполнительных производств» в аудиоформате.

Для получения расширенных сведений потребуется подтверждение личности с помощью ИНН или СНИЛС. Также узнать информацию о возбужденных исполнительных производствах и оплатить задолженность можно через личный кабинет на портале Госуслуг или на официальном сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.