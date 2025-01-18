VIP-Крещение: в РПЦ осудили новый православный тренд

На рынке услуг Москвы появилась новая услуга — VIP-Крещение. В Русской православной церкви (РПЦ) уже осудили новый столичный тренд, сообщает SHOT .

В пакет для привилегированных христиан входят: посещение бани, платная прорубь с эффектным оформлением, выступление казачьего хора, чаепитие с пряниками и баранками, согревающие напитки, ужин в православном ресторане, праздничный молебен и купание по тарифу «комфорт-плюс».

Стоимость VIP-Крещения для одного человека составляет 4 тыс. рублей. Многие пользователи Сети положительно оценили новую услугу. По их мнению, встречать такой светлый праздник в комфортных условиях — замечательно.

При этом в РПЦ подобные попытки коммерциализации назвали нелепыми. Священнослужители считают, что VIP-Крещение не принесет гражданам никакой духовной пользы.

В ночь с 18 на 19 января Россия будет праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.