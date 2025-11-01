Вильфанд: в шести округах России ожидается теплый ноябрь

сегодня в 03:21

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в шести округах РФ ожидается теплый ноябрь, сообщает ТАСС .

По прогнозу синоптика, последний осенний месяц будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском и Южном федеральных округах.

На большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температура в ноябре будет около или близкой к норме.

На Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края ожидается показатель ниже нормы.

В первых числах ноября в Московском регионе ожидается теплая погода. Завтра будет от пяти до семи градусов тепла, сообщил ранее в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

