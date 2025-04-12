Вильфанд: тепло до +20 градусов ожидается в Москве 17 апреля
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 17 апреля температура в столице может достичь отметки в плюс 20 градусов, сообщает ТАСС.
«В среду в Москве температура достигнет плюс 14-19 градусов днем. А уже в четверг и пятницу — плюс 15-20 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, ночью на столбиках термометром также высокие показатели — плюс 5 — плюс 10 градусов. Подобная температура больше характерна для второй половины мая.
Как уточнил Вильфанд, атмосферное давление будет оставаться высоким на предстоящей неделе, поэтому погода в мегаполисе прогнозируется солнечной.
Он подчеркнул, что в текущем апреле нет его месячных норм. В начале он баловал майскими показателями, потом ушел в первую половину марта. Температурная норма прогнозируется только 14 апреля. Месяц состоит из резких перепадов.