Вильфанд: тепло до +20 градусов ожидается в Москве 17 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 17 апреля температура в столице может достичь отметки в плюс 20 градусов, сообщает ТАСС .

«В среду в Москве температура достигнет плюс 14-19 градусов днем. А уже в четверг и пятницу — плюс 15-20 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, ночью на столбиках термометром также высокие показатели — плюс 5 — плюс 10 градусов. Подобная температура больше характерна для второй половины мая.

Как уточнил Вильфанд, атмосферное давление будет оставаться высоким на предстоящей неделе, поэтому погода в мегаполисе прогнозируется солнечной.

Он подчеркнул, что в текущем апреле нет его месячных норм. В начале он баловал майскими показателями, потом ушел в первую половину марта. Температурная норма прогнозируется только 14 апреля. Месяц состоит из резких перепадов.