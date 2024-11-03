Вильфанд: с 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

В Гидрометцентре рассказали о снежном покрове в начале ноября

В России с 5 ноября снегом будет временно покрыто до 85% территории страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Север, Северо-Западный федеральный округ, Дальний Восток, Центральный федеральный округ и большая часть Приволжского федерального округа будет в снегу.

Он уточнил, что это временное явление. Снег будет таять.

Такая ситуация является обычной для периода предзимья, передает агентство слова Вильфанда.