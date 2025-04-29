Вильфанд рассказал, какая погода ждет столичный регион на майские праздники

В Москве и Подмосковье погода будет улучшаться с 3 мая. Вторая половина праздничного периода в регионе будет лучше, но тоже нежарко, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет облачной, но с прояснениями, прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет повышаться, уже 3 мая будет около 15 градусов. На юге области может быть даже до плюс 17 градусов», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в последующие дни температура несколько повысится. Но эти значения невелики, столбики термометров поднимутся примерно на 1-2 градуса.

Также, по предварительному прогнозу Gismeteo, теплая погода ожидается на День Победы. Из-за туч проглянет солнце, а дождей станет меньше. Переменная облачность с дождями также ожидается и 10–11 мая. По ночам столбики термометров покажут плюс 10-11 градусов, а днем температура повысится до плюс 17-20 градусов.