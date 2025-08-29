Вильфанд рассказал, какая погода будет в Московском регионе 1 сентября

День знаний в Подмосковье и столице будет с летней температурой до 26 градусов и без осадков. Во время линеек температура составит плюс 16-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура первого сентября будет высокая, не на шесть-семь градусов (выше нормы — ред.), как в последние выходные дни лета, а на четыре — пять градусов. В дневные часы температура будет 24-26 градусов, во время школьных линеек — 16-18 градусов и без осадков», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что, начиная со второго сентября и до конца недели, температура воздуха в Московском регионе будет на 2-3 градуса выше нормы. В дневные часы — 19-24 градуса, при этом осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха в Московском регионе может подняться почти до +30 градусов. Температурные значения превысят самые высокие показатели июля этого года.