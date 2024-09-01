Викторов: дипломаты РФ на связи с семьей погибшего Александра Лобанова в Газе

Слова скорби и поддержки семье россиянина Александра Лобанова, которого нашли среди мертвых заложников, выразил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, заявив, что дипломаты находятся на связи с близкими погибшего, пишет ТАСС .

«Израильские власти сообщили об обнаружении 31 августа в подземном тоннеле в секторе Газа и возвращении на территорию Израиля тел шести удерживавшихся в качестве заложников израильтян. С глубоким прискорбием вынуждены констатировать, что в их числе находился имевший также российское гражданство Александр Лобанов», — говорится в комментарии посла.

Викторов выразил глубокие соболезнования отцу и матери Лобанова, с которыми дипломаты поддерживали все это время контакт.

Ранее сообщалось, что тела умерших в Газе заложников доставили в Израиль для процедуры опознания. Среди шести погибших человек один оказался в том числе с российским гражданством.