Виктория Бекхэм отказалась помочь дочери обойти школьный запрет на макияж

Дизайнер рассказала об этом в эфире TODAY Show. Ее дочь учится в британской школе «Глендауэр», где ученицам запрещают пользоваться декоративной косметикой. Харпер увлекается бьюти-индустрией и не поняла причин такого ограничения.

«Они не хотят, чтобы я выглядела как можно лучше? Мама, ты не можешь позвонить в школу?» — спросила Харпер у матери, по словам Виктории Бекхэм.

Виктория пояснила, что не намерена вмешиваться в установленный порядок. По ее мнению, дочери сейчас следует сосредоточиться на учебе и подготовке к выпускным экзаменам, а не на экспериментах с макияжем.

Харпер намерена создать собственную косметическую марку Harlo by Harper. Она уже подготовила презентацию для родителей, чтобы заручиться их поддержкой. Ранее Виктория Бекхэм зарегистрировала имя дочери как торговую марку для широкого круга товаров, включая косметику.

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