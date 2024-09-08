Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова проголосовали в Долгопрудном

Жители Долгопрудного артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе с сыном Василием приняли участие в выборах депутатов в Совет депутатов города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Семья музыкантов пришла на избирательный участок, расположенный на улице Парковая. Ознакомившись с информацией о кандидатах, размещенной на специальном стенде, каждый из звездных избирателей сделал в кабинке для голосования свой личный выбор.

«Это самое простое, что можно сделать для своего города – выразить свою гражданскую позицию. А самый цивилизованный способ для этого – выборы", - сказал Виктор Рыбин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.