Виктор Береговой вспомнил подвиг отца под огнем авиации

Преподаватель МАИ Виктор Береговой накануне 9 Мая рассказал, как его отец, летчик и космонавт Георгий Береговой, во время войны спас эскадрилью от атаки. Пилоты укрылись за пылевой завесой и без потерь вернулись на аэродром, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Георгий Береговой во время Великой Отечественной войны командовал авиазвеном 3-й воздушной армии Калининского фронта. Он совершил около 200 боевых вылетов, трижды был сбит и каждый раз выживал. За подвиги летчик получил два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского и звание Героя Советского Союза. Вторую Звезду Героя он получил после полета на «Союзе-3» в 1968 году.

«Они возвращались с боевого задания, как вдруг их атаковали штурмовики фашистов, — рассказывает Виктор Береговой. — Отец дал команду на бреющем полете максимально низко опуститься к кукурузному полю. Поднялось гигантское облако пыли, которое накрыло нашу эскадрилью. Немецкие летчики не смогли вести прицельный огонь, и наши пилоты без потерь вернулись на свой аэродром».

Береговой также вспоминал фронтовой быт.

«Ежедневно по два-три боевых вылета на Курскую дугу, — вспоминал отец, а вечером — меняю мокрую от пота гимнастерку, чищу сапоги и в лесок, на танцы, к девчонкам-оружейницам».

После войны Береговой испытывал МиГ-15 и МиГ-17 и получил среди сослуживцев прозвище Товарищ Штопор за умение выводить истребители из штопора.

