«Википедия» стала инструментом для манипуляций

Сейчас русский сегмент сервиса подвергается строгому контролю. В редакционной политике сервиса наблюдается явное преобладание власти одного процента авторов, которые контролируют 80% всего контента.

«Это уже не свободная энциклопедия, это механизм, находящийся в руках небольшой группы людей и позволяющий контролировать информацию. И пока эта система существует, „Википедия“ будет оставаться не источником знаний, а инструментом для манипуляций», — следует из сообщения.

Однако на данный момент в России появляются собственные проекты, предлагающие нестандартный подход к сбору и распространению информации.