Вика Цыганова обвинила музыкальные платформы в реабилитации нацизма

Певица Вика Цыганова выразила недоумение в связи с тем, что ряд музыкальных платформ, считающихся российскими, по ее мнению, фактически нарушают закон, сообщает Общественная Служба Новостей .

Цыганова рассказала, что интересуется историей государственных гимнов. Однажды ей захотелось найти и прослушать марш, пользовавшийся популярностью в Германии во времена Адольфа Гитлера.

«Я вбила свой запрос, и вы не поверите, что мне выдало приложение „Яндекс. Музыка“ — на запрос „фашистский марш“ выдает нашу песню „Священная война“, они даже это исказили», — возмутилась певица.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.