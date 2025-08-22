Видимость в Подмосковье из-за тумана ухудшалась до 400-500 метров

Появляющиеся ночью и утром туманы в Московской области указывают на то, что осень приближается. Утром 22 августа видимость на юге региона падала до 400-500 метров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.