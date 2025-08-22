Видимость в Подмосковье из-за тумана ухудшалась до 400-500 метров
Появляющиеся ночью и утром туманы в Московской области указывают на то, что осень приближается. Утром 22 августа видимость на юге региона падала до 400-500 метров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Туман также заметили в Сасове Рязанской области. Там видимость упала до 100 метров.
Туман наблюдался и в Республике Калмыкии. Там видимость снижалась до 200 метров.
В Подмосковье 22 августа ожидаются сильный дождь и ветер. Максимальная температура составит 15-17 градусов тепла.