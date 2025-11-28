Видеограф Алексей Дьячков превратил город Ступино в живую вязаную открытку

Ступинский видеограф Алексей Дьячков превратил город в живую вязаную открытку, присоединившись к мировому тренду digital-рукоделия. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работа над проектом заняла около недели. Как объяснил автор, процесс начался с поиска ракурсов съемки и изучения возможностей нейросетей. Видеограф долго ждал погоду, но не дождавшись, изменил ее в нейросети.

«Использовал три разные нейросети, но сложность заключалась в том, что они не поддерживают русский текст при создании видео, а также создают нереалистичные события. У меня разбегались лавочки, как собаки, фонари крутились, как карусели. Пришлось делать новые и новые запросы», — поделился Дьячков.

Особенностью ступинской версии стала сцена концерта в Большом зале Дворца культуры, где местные музыканты вышли на вязанную сцену. Для саундтрека Дьячков специально обратился к солисту группы «Ткани» Сергею Смольянинову.

«Было важно взять не просто песню, а музыку, созданную земляками», — отметил видеограф.

Пользователи социальных сетей сразу отметили необычность работы. Автор признается, что за трендом стояла личная мотивация.

«Без любви к городу и музыке вряд ли получилось бы. Часто мы не замечаем простой красоты и ту музыку, которая создается в нашем округе. Хочется делиться этим», — заключает Алексей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.