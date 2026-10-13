Видео: жительница Нижнего Тагила заметила белку, лежавшую на спине у театра

Днем 12 октября 2026 года прохожая обнаружила лежавшую на спине белку возле памятника Черепановым, недалеко от Драматического театра в центре Нижнего Тагила, сообщает tagilcity.ru .

Женщина предположила, что животное погибло. Однако специалисты напоминают: белка может лежать на земле как по естественным причинам, так и из-за проблем со здоровьем. В материале нет сведений о состоянии найденного зверька.

В жару белки распластываются на прохладной поверхности, чтобы отдать избыток тепла, а в холод подставляют тело солнцу. Иногда они замирают, скрываясь от хищников, или отдыхают после активного движения. У самок такая поза может быть связана с брачным поведением.

Среди тревожных причин — травма, болезнь, истощение или падение из гнезда. Если видны кровь, неестественная поза или явная слабость, стоит обратиться к специалистам, например в центр спасения диких животных. Спокойного зверька лучше не тревожить: возможно, он восстанавливает силы.

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