Видео: вернувшийся из плена русский боец связался с близкими
Вернувшийся после почти 2 лет в украинском плену русский боец позвонил семье
Фото - © скриншот/RT
После долгого отсутствия, продлившегося около двух лет в украинском плену, российский военнослужащий смог связаться по телефону со своей семьей, сообщает RT.
«Соскучился по вам очень сильно, хочу побыстрее увидеть вас… Настюш, я люблю тебя, Машу поцелуй», — сказал он родным по телефону.
Ранее были опубликованы первые кадры с российскими военными, которые вернулись на Родину в результате обмена пленными с украинской стороной.
В ходе мероприятия, состоявшегося 5 марта, между Россией и Украиной был осуществлен взаимный обмен пленными по схеме «200 на 200» человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.