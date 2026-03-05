Видео: вернувшийся из плена русский боец связался с близкими

Вернувшийся после почти 2 лет в украинском плену русский боец позвонил семье

После долгого отсутствия, продлившегося около двух лет в украинском плену, российский военнослужащий смог связаться по телефону со своей семьей, сообщает RT .

«Соскучился по вам очень сильно, хочу побыстрее увидеть вас… Настюш, я люблю тебя, Машу поцелуй», — сказал он родным по телефону.

Ранее были опубликованы первые кадры с российскими военными, которые вернулись на Родину в результате обмена пленными с украинской стороной.

В ходе мероприятия, состоявшегося 5 марта, между Россией и Украиной был осуществлен взаимный обмен пленными по схеме «200 на 200» человек.

