В Сан-Франциско состоялся чемпионат по серфингу среди собак

На пляже Линда Мар в Сан-Франциско прошли необычные соревнования — чемпионат мира по серфингу для собак. Соответствующее видео опубликовал SHOT .

В необычных соревнованиях участвовали около 20 собак разных пород, включая лабрадоров и терьеров, которые демонстрировали свои навыки покорения тихоокеанских волн.

Жюри внимательно оценивало выступления четвероногих спортсменов по нескольким критериям: устойчивость на доске, умение держать баланс и выполнение трюков. На опубликованных кадрах видно, что собаководы входили в воду вместе с питомцами, затем запускали их на досках для серфинга в сторону берега, где их ждали жюри и зрители.

Данные соревнования проводят с 2016 года, они имеют не только развлекательный характер. Важная составляющая чемпионата — это благотворительность. Собранные средства направляются в приюты для животных, специализированные фонды и некоммерческие организации.