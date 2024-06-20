Видео: смерч в Подмосковье запечатлели местные жители

сегодня в 14:51

Кадры со смерчем в Подмосковье появились в Сети

Стихия разбушевалась настолько, что на территории Москвы и Подмосковья стали образовываться торнадо. Смерчи замечены в спальных районах Москвы, а также в Истре и Лосино-Петровском.

На кадрах видно, как темные тучи сгущаются, а потоки воздуха закручиваются, образовывая торнадо.

На Москву и Подмосковье обрушилась непогода. Ураган «Эдгар» принес грозу, мегаливень и ветер до 25 м/с.

Сильнейший ветер гнет деревья, отрывает куски от крыш и сгибает рекламные щиты. Горожан просят не выходить на улицу в связи с погодными условиями.