Видео: енотовидную собаку заметили на дороге в поселке Рустай

В поселке Рустай Борского округа заметили енотовидную собаку. Видео с животным появилось в Telegram-канале Керженского заповедника, сообщает ИА «Время Н» .

Енотовидную собаку сняли на видео вечером на дороге. По данным Керженского заповедника, этот вид завезли в керженские леса с Дальнего Востока в 1930-е годы.

«Этот вид был завезен в керженские леса с Дальнего Востока в 1930-е годы. В заповеднике следы енотовидной собаки отмечаются регулярно, а сами звери регулярно попадают в объектив фотоловушек», — рассказали специалисты.

Зимой енотовидные собаки впадают в спячку, однако сон у них неглубокий. Во время оттепелей животные могут просыпаться, и тогда на снегу снова появляются их следы.

